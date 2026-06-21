Escondida entre paredões imponentes e o verde preservado do Cerrado, a Cachoeira do Catoá tem se tornado um dos destinos mais desejados por quem busca aventura no sudeste do Tocantins. Localizada no povoado de Campo Alegre, em Paranã, a atração fica na divisa com Cavalcante (GO) e oferece um cenário esculpido pela natureza com uma queda de aproximadamente 70 metros de altura, cercada por vegetação nativa.\nO grande diferencial do local é a presença de dois poços completamente distintos e próximos: um de águas verdes esmeralda e temperatura gelada, e outro, alimentado por uma nascente azul turquesa, com águas mornas.\nPara o guia de turismo Jonas Tavares, o lugar é emocionante e um dos mais belos do país. "A primeira vez que visitei fiquei paralisado por alguns segundos processando o quão lindo era aquele lugar. É simplesmente uma das paisagens mais belas do Tocantins e arrisco dizer do Brasil", afirma.