-entregador (1.3396969)\nO entregador Matheus Fernandes Machado contou que tomou choque ao andar de moto e encostar em um fio solto em avenida de Goiânia, no Setor Santa Helena. Matheus não teve ferimentos, mas disse estar preocupado com o dano material. O pneu da moto dianteiro pegou fogo, porém os bombeiros controlaram o incêndio.\nEm nota, a Equatorial informou que houve o rompimento de um cabo após um pássaro encostar na rede, ocasionando um curto-circuito. As equipes recuperaram o cabo, e garantiram a retomada do fornecimento para clientes impactados na região.\nA companhia ainda disse que entrou em contato com o motociclista para oferecer assistência médica (veja nota completa abaixo).\nMatheus contou que assim que passou pelo cruzamento de uma avenida foi surpreendido pelo fio de energia que enroscou na lateral da moto. O Corpo de Bombeiros constatou que o fio estava enroscado no pedal da motocicleta.