-Entregadores por aplicativo usam motos para quebrar portão de casa errada após problema em pedido (1.3360436)\nEntregadores por aplicativo usaram as motos para quebrar o portão de uma casa errada depois de uma confusão por causa do pedido. Imagens de câmera de monitoramento mostram um grupo de entregadores batendo contra o portão perto das 3h da madrugada. A moradora disse que ela e o marido estão traumatizados.\nAs imagens gravadas por câmeras de vigilância mostram o grupo chegando e fazendo barulho com as motos por volta das 2h30 da madrugada. Um dos entregadores sobe na calçada e bate a moto contra o portão da casa. É possível ver, ainda, que o entregador desce da moto e parece arremessar algo para dentro da casa; a luz acende e o grupo vai embora.\nO caso aconteceu na madrugada de sexta-feira (9), na Vila Mariana, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital.