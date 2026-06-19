Um dos aparelhos encontrados em ferro velho, na Avenida Brasil, em Anápolis (Reprodução / Instagram Márcio Corrêa)\nUma denúncia anônima levou à descoberta de antigos equipamentos militares de raio-X em um ferro-velho localizado na Avenida Brasil, em Anápolis, a cerca de 55 quilômetros de Goiânia. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (18) pelo prefeito Márcio Corrêa e mobilizou diversos órgãos públicos. Diante da suspeita de emissão de radiação, a área foi isolada preventivamente.\nAté o momento, não há confirmação de risco para a população”, afirmou o prefeito em vídeo publicado nas redes sociais.\nA operação contou com a atuação da Vigilância Sanitária, da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e de equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que acompanharam os procedimentos realizados no local.