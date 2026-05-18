A Escola de Eletricistas está com inscrições abertas para 100 vagas gratuitas em Goiás. O programa, realizado pelo Grupo Equatorial em parceria com o Senai, terá turmas em Goiânia, Jataí, Rio Verde e Uruaçu, com 25 vagas em cada município. As inscrições podem ser feitas até o dia 26 de maio, exclusivamente pelo site oficial do programa.\nO curso é voltado para formação de profissionais na área de distribuição de energia elétrica. Podem participar pessoas com 18 anos ou mais, ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B ou superior e disponibilidade de 40 horas semanais para acompanhar as aulas.\nA formação tem duração aproximada de quatro meses. Durante esse período, os alunos recebem ajuda de custo mensal. Segundo a organização, o conteúdo inclui aulas técnicas voltadas para redes de distribuição de energia, além de orientações sobre segurança e práticas exigidas pelo mercado de trabalho.