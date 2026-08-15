Um ato em memória do menino Gustavo Veloso Feitosa, de 3 anos, reuniu familiares, professores e moradores no fim da tarde desta sexta-feira (14), na região sul de Palmas. A homenagem foi realizada em frente ao Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Irmã Maria Custódia de Jesus, no Jardim Aureny II, onde a criança estudava.\nGustavo foi encontrado morto no dia 3 de agosto, na casa do pai. O advogado Igor Gustavo Veloso de Sousa, de 33 anos, e a madrasta, Kathellen Moreira da Silva, de 23 anos, estão presos preventivamente suspeitos de homicídio duplamente qualificado e tortura. Segundo documento obtido pelo g1 e JTo, o crime ocorreu com “crueldade, insensibilidade, indiferença e multiplicidade de lesões”.\nA mobilização teve início por volta das 17h30, horário de término das aulas. Durante a homenagem, alunos e profissionais da educação usaram roupas brancas, soltaram balões da mesma cor e exibiram cartazes com mensagens de carinho, solidariedade e acolhimento à família da vítima.