A Copa do Mundo começa nesta quinta-feira (11), e os refeitórios das escolas da rede pública estadual de Goiás ganharam um toque internacional neste mês de junho, uma alimentação temática com pratos típicos de países campeões mundiais.Entre as preparações introduzidas nas escolas estão o schnitzel (clássico bife empanado de origem austro-germânica), o fish and chips (peixe com batatas, tradicional no Reino Unido) e o pastel de papas (escondidinho de carne e batata muito popular na Argentina), informou a Secretaria de Educação de Goiás (Seduc).\nO cronograma de refeições foi planejado para respeitar os padrões nutricionais da alimentação escolar, mantendo o equilíbrio para o desenvolvimento dos estudantes, enquanto introduz novos sabores, explicou o órgão. Ainda segundo a pasta, as receitas cumprem rigidamente as exigências do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae).