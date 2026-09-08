Parte de sacos de lixo, com restos de comida, resíduos de banheiro e embalagens diversas, desceu pela encosta e chegou à pista da Marginal Botafogo, ontem, após a chuva que caiu em Goiânia durante a tarde. Um mini lixão foi criado atrás de uma barreira New Jersey instalada na Rua 10, no Setor Central, no sentido da Praça Cívica, ao lado da ponte sobre a Botafogo.\nO lixo está no local há, pelo menos, dois dias. Além dos diversos sacos, muitos deles abertos ou rasgados, há uma grande quantidade de embalagens de alimentos, caixas de papelão, recipientes plásticos, copos, garrafas, bandejas e embalagens de isopor.\nTambém são encontrados materiais de diferentes tamanhos e formatos, como pedaços de madeira e outros objetos descartados. Misturados aos resíduos, há galhos, folhas secas e restos de poda, que formam um volume considerável. Para quem passa pela Rua 10, o material fica parcialmente escondido pela barreira. Já para quem circula pela Marginal Botafogo, parte dos resíduos fica visível.