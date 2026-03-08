Vista da Avenida LO-2, no centro de Palmas, mostra tempo nublado (Raphael Pontes/Jornal do Tocantins)\nNo último domingo (01), houve um alerta do governo sobre chuvas intensas no estado do Tocantins. No entanto, a situação foi brevemente confundida com a ocorrência de um ciclone extratropical. O meteorologista e professor da Universidade Federal do Tocantins (Unitins), José Luiz Cabral, explica o motivo do equívoco.\nO ciclone existe, mas está em alto-mar, de modo que não afeta diretamente as condições climáticas do estado, além da atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). O ciclone extratropical é um sistema de baixa pressão que se forma fora dos trópicos e pode provocar chuvas intensas, ventos fortes e frentes frias.\nPara que haja uma ZCAS, é necessária a configuração de vários outros sistemas atmosféricos. Segundo o meteorologista, “a Alta da Bolívia, um vórtice ciclônico de altos níveis sobre o Nordeste e uma frente fria que atuou nos últimos dias” compõem esse cenário, explica.