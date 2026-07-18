Fachada da delegacia de Caiapônia (Divulgação/Polícia Civil)\nPacientes, profissionais de saúde e servidores municipais foram alvos de uma operação que apura um esquema para furar a fila de cirurgias do Sistema Único de Saúde (SUS) em Goiás. De acordo com a Polícia Civil, cinco pacientes da cidade de Caiapônia conseguiram burlar a fila. Para isso, os investigados inseriam dados falsos no sistema por municípios diferentes de onde os pacientes moram. Além dos cinco pacientes, outras quatro pessoas, entre elas um médico de Goiânia, são apontadas como participantes da fraude.\nEm nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Brazabrantes informou que tomou conhecimento da investigação, mas ainda não teve acesso integral aos autos. Caso sejam confirmadas irregularidades, as medidas administrativas e legais serão adotadas. Além disso, informou à reportagem que não tinha conhecimento prévio de "qualquer suposta irregularidade" e está colaborando com as autoridades. No mais, a SMS da cidade ainda disse que não pode afirmar se houve pacientes prejudicados (confira nota na íntegra ao final do texto).