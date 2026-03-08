O jovem Fernando Abreu Miranda, de 17 anos, deixou o interior e foi morar em Palmas após ser aprovado em medicina na Universidade Federal do Tocantins (UFT). Apesar da mudança de cidade e ter de encarar uma rotina de estudos integral, o estudante contou ao g1 que as coisas têm dado certo.\nEstá sendo um pouco difícil deixar tudo para trás, morar em uma cidade grande e deixar a família e os amigos, toda essa vida que foi construída. Mas está dando certo, pois tenho família por lá [em Palmas], que está dando apoio e posso ficar o tempo que for preciso”, disse.\nFernando é de Itaporã do Tocantins, cidade que fica a cerca de 250 quilômetros de Palmas. Antes da aprovação em medicina, ele dividia o tempo entre os estudos e o trabalho braçal no campo, ao lado do pai, roçando juquira para ajudar nas despesas de casa.