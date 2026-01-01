Em dezembro de 2025, Goiás registrou pelo menos um feminicídio a cada seis dias. A maioria das vítimas tinha menos de 35 anos, e os assassinos usaram métodos cruéis e variados, como facadas, pancadas com barras de ferro, estrangulamento e atropelamento com caminhão. A Secretaria de Estado de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO) argumenta que o enfrentamento à violência contra a mulher tem sido uma das prioridades do governo estadual.\nNos últimos anos, os episódios de feminicídio cresceram em Goiás. Ao todo, em 2024, foram registrados 56 casos, 55,56% a mais que os 36 contabilizados em 2018, ano mais antigo disponível na série histórica apresentada nas estatísticas da SSP-GO. Em 2025, foram registrados 23 casos no primeiro semestre. Esse número é 9,52% maior que os 21 registrados no mesmo período do ano passado e 53,33% superior aos 15 registros dos seis primeiros meses de 2018.