O Estado de Goiás concluiu a compra do prédio da superintendência regional da Caixa Econômica Federal, por R$ 101,6 milhões. O edifício fica na Avenida Anhanguera, no Centro de Goiânia, e faz parte de um plano do governo para um novo centro administrativo na região. O imóvel deve abrigar o Procon Goiás e departamentos das secretarias estaduais de Administração (Sead) e de Saúde (SES).\nTitular da Sead, Alan Tavares afirmou que o pagamento foi feito à vista, sendo R$ 82 milhões da Administração e R$ 19,5 milhões do Procon. O estado chegou a planejar o uso de recursos do Fundo Estadual de Saúde (FES), mas o recuou.\nA tratativa foi finalizada na sexta-feira (6). O prédio pertencia à Fundação dos Economiários Federais (Funcef), entidade de previdência complementar criada pela Caixa para administrar planos de aposentadoria e pensões de seus servidores, e foi desapropriado pelo Estado de Goiás.