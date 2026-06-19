Doze áreas já foram definidas pelo governo estadual para serem aportadas para a criação dos Fundos de Investimento Imobiliário (FII). O Estado mantém estudos sobre a situação de outras 4, que poderão integrar o possível processo de alienação e transferência dos patrimônios.\nNa lista preliminar, confirmada à reportagem pela Secretaria Estadual de Administração (SEAD), oito imóveis ficam em Goiânia, outras duas em Santa Helena, além de outras em Pirenópolis e Pires do Rio. A criação dos fundos foi proposta em projeto de lei enviado à Assembleia Legislativa (Alego).\nAs áreas totalizam 1,3 quilômetro quadrado e somam apenas aquelas que já estão desafetadas e sem uso. O governo, no entanto, não divulgou os valores de avaliação dos imóveis, mas a reportagem apurou que a área mais valorizada está no setor Jaó, em frente à sede do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), onde funcionava antiga escola de tênis e hípica, com 160,9 mil metros quadrados. O projeto de lei do Executivo aponta que o total de 16 áreas, incluindo as que ainda estão em estudo, somaria valor de R$ 604 milhões.