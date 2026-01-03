O governo do Tocantins doou uma área urbana de 997.850,41 m² à Prefeitura de Palmas para a construção de um parque. O local é conhecido como gleba AVNO-51 e fica no Plano Diretor Norte da capital. Agora, o município pretende captar recursos para iniciar as obras na região.\nO decreto está publicado no Diário Oficial do Tocantins do dia 29 de dezembro de 2025. Ao redor da área doada ficam as quadras 405 Norte, 403 Norte e as avenidas NS-5 e LO-14.\nConforme o prefeito Eduardo Siqueira Campos (Podemos), o parque que será construído na região norte de Palmas pode se tornar "o maior da cidade". O espaço deve receber ciclovia, local para caminhada e quadras das diversas modalidades esportivas.\nTenho um sonho muito grande ali, semelhante à Praça do Ginásio Ayrton Senna. A região norte terá uma das maiores praças de Palmas, onde vamos plantar muitas árvores, vamos fazer muita coisa atrativa para que o pessoal da região também tenha seu local de lazer e convivência", disse o prefeito.