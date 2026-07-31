O Estado de Goiás foi condenado a pagar mais de R$ 1 milhão de indenização para a família de Junio José de Aquino Leite, assassinado no dia 1° de abril de 2024, por três polícias do Comando de Operações de Divisas (COD), unidade especial da Polícia Militar (PM), em frente ao Centro de Treinamento Vila do Tigre, do Vila Nova, no setor Jaó, em Goiânia.\nA decisão do juiz da 1° Vara da Fazenda Pública Estadual, Rodrigo Rodrigues de Oliveira e Silva, acontece mais de dois anos após o crime e antes do julgamento dos polícias envolvidos. A Justiça determinou R$ 1.230.000,00 em indenização por danos morais para 10 membros da família, além de pensão para seis deles - incluindo pagamento referente a todos os meses que já se passaram desde a morte de Junio. A decisão ainda cabe recurso na Justiça.\nEm nota, a Procuradoria Geral do Estado de Goiás (PGE-GO) esclarece que, relacionado à decisão, adotará as providências pertinentes quando o Estado for intimado no processo[TEXTO] judicial. A reportagem não conseguiu o contato com o advogado da família, Wallison Reis, para comentar.