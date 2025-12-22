A Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc) está concluindo convênios para que escolas estaduais, voltadas para pessoas com deficiências, no interior, passem a ser mantidas pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), em um processo de transição que deve ser finalizado até o início de 2026. Assim, sete unidades de educação especializada do estado vão ser destinadas para organizações sociais.\nAs unidades em Goiatuba, Uruana, Uruaçu, Cachoeira Alta, São Luís de Montes Belos e Iporá estão em processo de transição para serem administradas por APAEs. Em Inhumas, o atendimento especializado é conduzido pela Associação Pestalozzi. A mudança deve impactar cerca de 150 pessoas. Dessa forma o estado passa para as associações as unidades especializadas anteriormente na gestão da Seduc. A exceção é o Colégio Estadual Florescer, em Goiânia.