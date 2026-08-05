Ter dificuldade para engravidar é uma realidade mais comum do que se imagina. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), problemas relacionados à fertilidade atingem cerca de 17,5% da população adulta, aproximadamente uma em cada seis pessoas no mundo.\nQuando o assunto é saúde reprodutiva, um aspecto importante a ser considerado é o estilo de vida, pois ele tem impacto importante sobre a qualidade das células reprodutivas tanto femininas, os óvulos, quanto masculinas, os espermatozoides.\nApesar de não serem os únicos responsáveis pela infertilidade, fatores como tabagismo, privação de sono, estresse crônico, obesidade e consumo excessivo de ultraprocessados podem reduzir as chances de gravidez. Por outro lado, hábitos saudáveis ajudam a reduzir a inflamação do organismo, melhorar níveis de hormônios e diminuir os danos oxidativos às células que acontecem naturalmente ao longo do tempo”, explica Marília Bonow, especialista em reprodução humana.