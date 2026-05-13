As más condições de trafegabilidade na rodovia TO-208, no trecho entre os municípios de Natividade e Almas, no sudeste do Tocantins, motivaram uma ação de fiscalização do Ministério Público Estadual (MPE). A Promotoria de Justiça de Natividade instaurou um procedimento administrativo para cobrar providências urgentes dos órgãos responsáveis diante do estado crítico da via, que apresenta buracos, erosões e trechos sem pavimentação.\nSegundo o órgão ministerial, alguns pontos da rodovia foram classificados como intrafegáveis, colocando em risco a segurança de motoristas e passageiros que trafegam diariamente pela região.\nDe acordo com o MPTO, a falta de manutenção da pista prejudica diretamente o acesso da população a serviços essenciais, como saúde, educação e assistência social, além de comprometer o transporte de mercadorias e o direito de locomoção dos moradores.