-VÍDEO (1.3440635)\nA estreia do filme do Homem-Aranha causou uma fila gigante no único cinema de Caldas Novas, na região sul do estado. Um vídeo publicado pela moradora Tainara Altenhofen, de 27 anos, mostra a fila, que rodeia grande parte do quarteirão do estabelecimento, e chamou a atenção nas redes sociais (veja o vídeo acima).\nO POPULAR tentou contato com o cinema pelas redes sociais e ligação, por volta das 16h09, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.\nEstamos em Caldas Novas e só queríamos assistir ao filme do Homem-Aranha no cinema”, escreveu Tainara Altenhofen.\nO vídeo publicado no domingo (2) viralizou nas redes sociais e já acumula mais de 36,5 mil visualizações. Tainara contou que estava na cidade e queria assistir ao filme. O vídeo filmado de dentro do carro percorre desde antes da entrada do cinema até depois da entrada e registra várias pessoas aguardando em pé e sentadas no chão.