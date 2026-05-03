O Sabores do Campo deste domingo (03) ensina como preparar uma receita de estrogonofe de pirarucu. Quem ensina o passo a passo desse prato é o Wanderson Ferreira da Costa, cozinheiro e empresário, dono de um pesque-pague em Jataí, na região sudoeste do estado. Veja os ingredientes e o modo de preparo.\nA receita mistura os ingredientes do estrogonofe tradicional com a carne do pescado, combinação que agrada ao paladar. Wanderson dá dicas na hora de preparar o pirarucu e na mistura dos ingredientes para deixar o sabor ainda mais agradável.\nMocotó: Sabores do Campo ensina receita clássica da culinária brasileira\nMané Pelado vestido: Sabores do Campo ensina receita tradicional com mandioca\nConserva de guariroba: Sabores do Campo ensina receita tradicional\nIngredientes\n600g de pirarucu (em tiras);\n300g de creme de leite;