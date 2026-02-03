A partir do próximo dia 19, o terreno e a estrutura do antigo Hospital Santa Genoveva serão leiloados em três chamadas, e começará pelo valor de avaliação do imóvel, definido em R$ 28,2 milhões. Os recursos arrecadados no Mega Leilão Judicial Grupo do Hospital Santa Genoveva serão destinados ao pagamento de parte das dívidas da Massa Falida do Grupo, que somam quase R$ 45,7 milhões.\nA estrutura fica ao lado do Condomínio Green Diamond e próxima ao Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Estado de Goiás, Sub Estação da Saneago e ao Sesi Clube Antônio Ferreira Pacheco. O hospital foi criado após Chico Ludovico, médico e professor, ser exonerado da Universidade Federal de Goiás (UFG), durante a ditadura, quando ele decidiu fundar sua própria instituição de saúde.\nO antigo Hospital Santa Genoveva foi fundado em abril de 1970 e fechado em 2016. Em 2019, o grupo teve a falência decretada devido a dificuldades financeiras e dívidas trabalhistas e previdenciárias, que superavam R$ 39 milhões. Devido à sua estrutura preservada, o local foi alvo de decisão judicial para ser reaberto temporariamente como hospital de campanha para Covid-19, embora sido abandonado em seguida.