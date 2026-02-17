O estudante de medicina Jomario Oliveira Silva Júnior, de 26 anos, teria recusado socorro médico após um acidente de moto em Palmas. Depois de cair da motocicleta, o jovem foi socorrido por amigos, mas preferiu ir para casa, segundo informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP-TO).\nLogo depois, os amigos convenceram o estudante a procurar uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) devido à gravidade dos ferimentos.\nJomario foi levado para a UPA Norte e depois transferido para o Hospital Geral de Palmas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no domingo (15). O acidente aconteceu na madrugada de sábado (14), após o estudante perder o controle do veículo na Avenida NS-08, na quadra 108 Sul.\nAcidente entre caminhões e carros na BR-010 deixa 7 feridos e mobiliza operação para retirada de carne\nAcidente com ônibus de trabalhadores rurais deixa seis mortos na BR-153