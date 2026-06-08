-VÍDEO (1.3419662)\nUm estudante divertiu a web ao questionar item de segurança no muro do Batalhão de Rotam, em Goiânia. O vídeo foi gravado pelo estudante de Publicidade e Propaganda, Kelven Mariano, no registro, ele pergunta: “Quem vai ser o doido de pular”, mostrando a concertina instalada em cima do muro do batalhão (veja vídeo acima).\nO vídeo publicado na última quinta-feira (4) já acumula mais de um milhão de visualizações. O estudante contou ao DAQUI que gravou o vídeo despretensiosamente sem a intenção de viralizar.\nEstava passando de carro com meu namorado e, entre conversas e brincadeiras, vi que em cima do muro do batalhão tinha aquelas cercas concertinas. Na hora, filmei fazendo graça, falando que não precisava daquilo ali porque acho que não teria ninguém louco o suficiente pra pular pro lado de dentro, se tratando de um Batalhão de Rotam”, se divertiu Kelven Mariano.