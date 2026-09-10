A tocantinense Luísa Carvalho Paixão, de 16 anos, garantiu uma vaga entre os finalistas do Global Essay Prize, do Instituto John Locke, prestigiado concurso internacional de redação. Com mais de 100 mil participantes de 183 países, a estudante ficou entre os 17,5% melhores e representará o Brasil ao lado de Pedro Henrique Vaz Negrini, de Uberlândia (MG).\nNatural de Palmas, a adolescente estuda em uma escola particular e escolheu a categoria Sênior de Economia para participar. A proposta consistia em escrever uma redação sobre a seguinte questão: Jeff Bezos enriqueceu às custas de seus clientes, de seus funcionários, de nenhum dos dois ou de ambos? Ela recebeu o e-mail de classificação para a final em julho. A competição é realizada de forma remota.\nA competição conta com dez categorias, além do “Grande Prêmio”, que selecionará a melhor redação entre todas. A cerimônia de anúncio dos vencedores acontecerá em outubro, no Reino Unido.