-daqui_motel_urutai.mp4 (1.3344434)\nA estudante de 25 anos que denunciou ter sido estuprada pelo vereador Éder Alberto Jorge Pimenta (MDB), presidente da Câmara Municipal de Urutaí, na região sudeste de Goiás, gravou a conversa em motel. Na gravação, a estagiária diz: 'Eu não quero Éder, por favor! Eu não quero, só quero trabalhar e cuidar da minha filha'.\nEm depoimento a jovem disse que viajava a trabalho ao município de Pires do Rio, na região sudeste do estado, quando foi violentada. Conforme o relato da jovem, ela foi coagida com uma arma de fogo a praticar o ato e ameaçada para não denunciar o caso.\nO DAQUI entrou em contato com a Câmara Municipal de Urutaí por e-mail, mas não teve retorno até a última atualização da matéria. Em nota enviada à TV Anhanguera, a Casa disse que não havia nenhum registro oficial de evento em Pires do Rio no dia 24 de novembro e o carro usado na ocasião era o do político.