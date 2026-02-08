Leandro Pinheiro mostrando o valor que recebeu por engano (Arquivo pessoal/ Leandro Pinheiro)\nO estudante de 25 anos que devolveu um PIX de R$ 200 mil após o valor ter sido depositado em sua conta por engano disse que quer ser um exemplo de honestidade e caráter para outras pessoas. Segundo Leandro Pinheiro, morador de Goiânia, esses são valores inegociáveis.\n"Eu quero também que as pessoas peguem isso como exemplo e levem para o resto da vida. A honestidade e o caráter são coisas inegociáveis que a gente tem", disse em entrevista ao g1.\nO caso aconteceu em janeiro, quando o estudante recebeu o dinheiro, que foi depositado por engano por um empresário. A história ganhou repercussão nacional e Leandro é reconhecido até mesmo pelos colegas de trabalho.\n"O carinho dos colegas de trabalho, principalmente no ambiente de trabalho, é algo tão legal. Os parabéns, os elogios: 'Cara, igual a você, Nossa Senhora, eu sinceramente não vi ainda'. E até mesmo as pessoas ficam admiradas", contou.