-ACIDENTE PERSONAL (1.3297050)\nA estudante de educação física Yasmin Feck, de 20 anos, morreu após a caminhonete em que estava capotar, em Alto Paraíso de Goiás. De acordo com os bombeiros, ela teve diversos ferimentos nos braços, rosto, tórax e abdome. Um vídeo obtido pelo O POPULAR mostra quando a caminhonete capota ao fazer uma rotatória (assista acima).\nNas imagens, é possível ver quando a caminhonete acelera, perde o controle do veículo e capota. Ao POPULAR, uma pessoa que conhecia o casal e preferiu não ter o nome divulgado disse que Yasmin estava sentada na janela da caminhonete fazendo um vídeo a pedido do namorado. Após o capotamento, ela ficou presa debaixo do veículo e foi retirada pelo namorado e o outro passageiro, segundo os bombeiros.\nO acidente aconteceu no domingo (3). Os bombeiros informaram que o namorado de Yasmin era quem dirigia a caminhonete e estava nitidamente atordoado e muito agitado quando a equipe chegou ao local. Ele e a outra pessoa não ficaram feridos.