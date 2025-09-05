Prefeitura de Anápolis (Reprodução / Secom Anápolis)\nCinco estudantes de medicina tiveram suas bolsas de estudo canceladas após a Prefeitura de Anápolis encontrar irregularidades em suas inscrições para a renovação. Entre as exigências para a manutenção da bolsa, é analisada a renda familiar, frequência e reprovação em disciplinas. Em um desses pedidos de renovação, foi encontrado “fortes indícios de fraude”, segundo a prefeitura.\nO relatório da auditoria, chamada de Procedimento de Integridade e Conformidade (Antifraude) do Programa Graduação, foi divulgado na terça-feira (2) no Diário Oficial do Município.\nConforme informações do documento, dos 13 estudantes de medicina que solicitaram a renovação, oito conseguiram comprovar situação regular. Também havia a avaliação de renovação de nove alunos de outros cursos, como direito, odontologia, medicina veterinária e psicologia. Destes, seis foram aprovados.