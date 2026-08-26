A jornalista Thalita Tavares Caturelli Passoni, ex-apresentadora do Globo Esporte na TV Anhanguera no Tocantins, morreu na madrugada desta quarta-feira (26), aos 46 anos, em Santa Catarina. Ela estava em tratamento contra um câncer.\nConhecida carinhosamente entre os colegas de redação pelo apelido de "Japinha", Thalita marcou a história da cobertura esportiva no estado, onde viveu e trabalhou por seis anos. Ela deixa um filho de 10 anos.\nNatural de Ribeirão Preto (SP), Thalita chegou a Palmas em abril de 2007 com a missão de cobrir e dar visibilidade ao esporte amador e às categorias de base regionais. Ao longo da trajetória no estado, cobriu diversas modalidades, com destaque para decisões do futebol tocantinense.\nCom uma presença marcante no esporte, Thalita assumiu a edição e a apresentação do Globo Esporte na TV Anhanguera, além de atuar como comentarista esportiva na rádio CBN Tocantins. Ela costumava destacar que acreditava no poder transformador do esporte na vida das pessoas.