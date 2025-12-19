Mais de 400 participantes já passaram por um dos realities shows mais conhecidos do país, o Big Brother Brasil (BBB). Essas pessoas marcaram o programa e o imaginário de vários brasileiros, seja por serem campeãs, eliminadas ou até expulsas. Quatro dos participantes já morreram, sendo que só da edição nove três participantes faleceram, segundo as informações do portal Extra (veja alguns nomes abaixo).\nEdílson Buba ('BBB 4') - morreu por conta de um câncer no abdômen.\nAndré Cowboy ('BBB 9') - suspeita de assassinato ocorreu em 2011.\nVô Nonô ('BBB 9') - vítima de um câncer.\nJosiane ('BBB 9') - complicações em uma cirurgia para tratar aneurisma.\nLéo, filho de Marília Mendonça, toca bateria em sua primeira apresentação\nXuxa é internada e passa por cirurgia\nHariany Almeida é afastada da Imperatriz Leopoldinense