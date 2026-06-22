Um homem de 42 anos acabou preso em flagrante suspeito de envolvimento na morte de duas pessoas encontradas dentro de uma residência no setor Santo Antônio, em Colinas do Tocantins. As vítimas, identificadas como Simone Roque Vieira, de 47 anos, e José Alves da Silva, de 60 anos, apresentavam ferimentos na cabeça e já não tinham sinais vitais quando equipes de resgate chegaram ao local.\nA ocorrência mobilizou policiais militares e bombeiros na tarde deste domingo (21), após vizinhos acionarem as forças de segurança ao perceberem que havia pessoas feridas no interior do imóvel.\nSegundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), familiares de Simone apontaram o ex-companheiro dela como principal suspeito do crime. Em um primeiro momento, ele não apareceu na residência onde morava. Mais tarde, familiares o encontraram em outro endereço e o apresentaram à polícia. Em seguida, os agentes o conduziram para a Central de Flagrantes.