O homem de 42 anos preso suspeito de envolvimento no duplo homicídio registrado em Colinas do Tocantins mantinha um histórico de conflitos e episódios de violência doméstica com a ex-companheira, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP). A mulher, Simone Roque Vieira, de 47 anos, apareceu morta dentro de uma residência ao lado de José Alves da Silva, de 60 anos.\nConforme os levantamentos iniciais da Polícia Civil, testemunhas relataram que o investigado também teria discutido com José Alves pouco antes das mortes. As circunstâncias do desentendimento ainda são apuradas.\nO crime veio à tona na tarde de domingo (21), quando vizinhos acionaram as forças de segurança após perceberem que havia pessoas feridas dentro de um imóvel no setor Santo Antônio. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros seguiram até o endereço e encontraram as duas vítimas sem sinais vitais.