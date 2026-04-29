Uma ex-servidora da Polícia Militar do Tocantins (PMTO) é investigada em um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) por suspeita de usar a estrutura pública da corporação para atendimentos particulares. Ela atuava como odontóloga contratada temporariamente pela corporação.\nA abertura do processo pela Corregedoria-Geral do Estado do Tocantins para apurar a conduta da dentista foi publicada no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (27). O JORNAL tenta confirmar a identidade da profissional e localizar sua defesa.\nPor meio de nota, a Polícia Militar informou que a profissional não era servidora direta, mas prestava serviços odontológicos em unidade da Corporação, no município de Gurupi. Além disso, a corporação destacou que até o momento, não foram constatados prejuízos ao patrimônio público, permanecendo os materiais e insumos sob controle administrativo regular (Veja nota abaixo).