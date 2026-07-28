Para realizar o sonho de se tornar médico, Wallace William da Costa, de 47 anos, mora a mais de 2 mil km de distância da esposa e das filhas. O estudante fez oito períodos de medicina na Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT), em Araguaína. Agora, conseguiu autorização para fazer parte do internato em Minas Gerais, estado onde a família mora.\nSolicitações de transferências de internato para outras cidades ou estados são uma prática comum entre estudantes de universidades públicas. O internato tem duração total de dois anos, e esse sistema de mobilidade permite a transferência de dois a três períodos.\nWallace enviou um pedido solicitando a transferência de três disciplinas para a UFNT em novembro de 2025, e o documento foi recebido pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) em abril de 2026.