-corretora_milliana_candido.mp4 (1.3452972)\nAos 66 anos, a corretora de imóveis Miliana Cândido viu sua história de superação ganhar um marco em Goiânia. Após trabalhar durante décadas como empregada doméstica, faxineira, feirante e cozinheira de eventos, ela celebrou a primeira venda: um apartamento de luxo de R$ 7.150.000, localizado no Setor Bueno, perto do Parque Vaca Brava. Ao DAQUI, ela revelou que a transação ocorreu sete meses após ingressar no mercado (assista a um vídeo profissional dela acima).\nMiliana decidiu migrar para o setor imobiliário diante do cansaço provocado pelos anos dedicados a cozinhas e bufês. "O povo pensa que passou de 50 anos já está idoso e não pode mais se mexer, mas temos que mostrar o contrário. A gente tem que trabalhar e viver a vida que Deus dá", destacou.