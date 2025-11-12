Uma ex-funcionária confessou ter desviado quase R$ 280 mil de uma empresa de Palmas para apostar em jogos online. De acordo com a Polícia Civil, ela foi indiciada por furto qualificado. A suspeita trabalhava em um cargo de confiança, com acesso às finanças do estabelecimento.\nVeja vídeo no g1 Tocantins: Delegado fala sobre caso de ex-funcionária suspeita de desviar R$ 277 mil de empresa\nConforme a polícia, a suspeita teria se aproveitado da posição na empresa para transferir os valores, por meio de PIX e TED, para suas contas bancárias pessoais. Durante depoimento, a mulher confessou ainda que acabou perdendo todo o valor desviado.\n"A suspeita se valeu do acesso privilegiado às contas da empresa para cometer o desvio de forma contínua", afirmou o delegado Túlio Mota.\nKitnet usada em sequestro e tortura era ponto de facção criminosa, diz SSP