-DAQUI: VÍDEO SUSPEITO (1.3436342)\nO ex-gerente bancário Vinícius José de Souza foi preso pela Polícia Civil em Catalão, suspeito de desviar cerca de R$ 5 milhões de clientes de uma agência no Setor Cândida de Moraes, em Goiânia. Segundo as investigações, o homem se aproveitava da confiança de pessoas idosas para furtar senhas e realizar transferências para contas de terceiros (confira vídeo acima).\nÀ TV Anhanguera, a defesa de Vinícius José de Souza declarou que entrará com um pedido de habeas corpus para que ele responda ao processo em liberdade. Os advogados do ex-gerente afirmaram que confiam que os fatos serão esclarecidos no decorrer das investigações.\nEsquema usava dados falsos para furar fila do SUS em Caiapônia\nPF cumpre mandados no Tocantins em operação sobre supostas irregularidades em emendas PIX