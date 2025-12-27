Moisés Nogueira Avelino, ex-governador do Tocantins, faleceu na madrugada deste sábado (27) aos 85 anos. Natural de Santa Filomena, no Piauí, ele marcou a história política do estado ocupando cargos importantes ao longo de mais de quatro décadas de vida pública.\nEle fazia tratamento contra um câncer nos ossos desde 2019, quando se afastou de seu último mandato político, como prefeito de Paraíso do Tocantins. Moisés esteve internado durante o mês de dezembro em um hospital particular em Palmas.\nA família informou à TV Anhanguera que ele foi liberado pelos médicos para passar o Natal com a família, recebendo cuidados de uma equipe de saúde em casa. De acordo com os familiares, ele foi vítima de infecções que se agravaram por conta do estado de saúde fragilizado.\nEle está velado no salão do Colégio São Geraldo, em Paraíso do Tocantins. O espaço ficará aberto ao público a partir das 9h. A missa de corpo presente está prevista para começar às 17h, na Igreja Matriz São José Operário. Em seguida, um cortejo seguirá para o enterro no Cemitério Bom Jesus.