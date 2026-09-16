O ex-jogador de futebol goiano Luís Reginaldo Rodrigues de Morais, de 47 anos, foi preso preventivamente suspeito de liderar um esquema de golpes com falsas promessas de emprego e moradia na Alemanha. A ação foi realizada pela Polícia Civil de Goiás (PC-GO), que também cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços em Goiás, Santa Catarina e Tocantins.\nÀ TV Anhanguera, o advogado de Luís Reginaldo afirma que o cliente sempre agiu dentro da lei e que existia um contrato formal relacionado à viagem. Segundo a defesa, o dinheiro pago pelos trabalhadores foi repassado a um intermediário que mora na Alemanha e seria o responsável pela compra das passagens. O advogado afirma ainda que esse intermediário teria ficado com o dinheiro e aplicado o golpe contra os trabalhadores e também contra o próprio ex-jogador.