Vendedora Magna Fernandes de Souza Teodoro tinha 31 anos e foi morta dentro de casa (Reprodução/ Tv Anhanguera e Reprodução/Instagram Loja Nacional Morrinhos)\nMagna Fernandes de Souza Teodoro, de 31 anos, foi brutalmente assassinada dentro de sua residência, no Setor Cristo, em Morrinhos, na região Sul do estado, segundo a Polícia Civil. O crime, classificado como feminicídio, ocorreu no último sábado (6), por volta das 23h.\nO principal suspeito é o ex-marido da vítima, Denis Francisco Teodoro de Souza, de 43 anos. Após o ataque, Denis Teodoro tentou contra a própria vida, ferindo a coxa e o tendão de Aquiles. Em seguida, ele buscou atendimento no Hospital Municipal de Morrinhos, onde teria confessado o crime e indicado a localização do corpo de Magna.\nA defesa do suspeito não foi localizada até a conclusão da reportagem.