Dayanne Rodrigues do Carmo, ex-mulher do goleiro Bruno que estava desaparecida desde a última quinta-feira (2), foi encontrada em Belo Horizonte e está internada no Hospital João XXIII.\nEstado de saúde não foi detalhado. O UOL confirmou a informação sobre a internação com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).\nA Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que a mulher [Dayanne Rodrigues do Carmo], de 39 anos, foi socorrida, na noite de ontem (4/7), pelo SAMU e encaminhada a uma unidade hospitalar, em BH, para atendimento médico. A PCMG apura as circunstâncias do fato e não divulga estado de saúde de pessoas\nMenina encontrada morta em fazenda: polícia descarta envolvimento de terceiros\nViúva de servidor da Polícia Civil morto pelo filho diz que está arrasada: 'Sempre cuidou dos filhos'\nMecânico que ficou 20 dias desaparecido em mata volta a trabalhar e ainda deve passar por procedimento no esôfago