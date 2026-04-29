O ex-policial militar Francisco de Assis Duarte do Nascimento foi condenado a 17 anos, 9 meses e 10 dias de prisão pelo assassinato de Renes de Souza Negri. Segundo o Ministério Público do Estado (MPE), ele integrava um grupo de extermínio contratado por R$ 10 mil para executar a vítima, em abril de 2016.\nA decisão foi tomada pelo Tribunal do Júri de Colinas do Tocantins, nesta segunda-feira (27). O JORNAL tentou contato com a defesa de Francisco de Assis, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.\nAs investigações apontam que o grupo se apresentava como prestador de serviços de segurança privada para comerciantes da região. Porém, praticava assassinatos sob encomenda.\nSobre o crime\nDe acordo com a sentença, o homicídio foi previamente planejado, com divisão de tarefas entre os envolvidos. Enquanto um integrante monitorava a rotina da vítima, outro negociava o valor do crime.