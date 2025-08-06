A Prefeitura de Araguaçu e o ex-prefeito Joaquim Pereira Nunes foram condenados por crime de poluição, após investigações apontarem que um lixão a céu aberto mantido na cidade teria causando danos ambientais. Segundo a Justiça, o município terá 12 meses para construir um aterro sanitário licenciado com coleta. A decisão ainda cabe recurso.\nA defesa de Joaquim informou que não houve a prática ilícita por parte do ex-gestor e entrou com recurso de apelação. "A acusação foi embasada em relatórios de fiscalização pretéritos, elaborados antes mesmo do início do mandato do ex-prefeito, o que, por si só, evidencia a ausência de responsabilidade direta pelos fatos narrados" (veja a nota completa abaixo).\nA Prefeitura de Araguaçu afirmou que recorreu da decisão e que o problema do lixão é histórico e de responsabilidade de várias administrações ao longo dos anos. Também informou que tem limitação financeira para a "construção imediata de aterro sanitário, situação enfrentada por diversos municípios de pequeno porte em todo o país" (veja a nota completa abaixo).