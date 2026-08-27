O ex-prefeito de Darcinópolis, Jackson Soares Marinho, foi preso em flagrante pela Polícia Civil nesta quinta-feira (27) durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão da Operação Pedra Furada. A ação investiga um esquema de desvio de recursos públicos, fraudes licitatórias e lavagem de dinheiro no município do norte do Tocantins.\nApesar de a operação não ter tido mandados de prisão expedidos pela Justiça, Marinho foi detido na própria casa após policiais civis localizarem munições de calibre .22 sem autorização para posse. Ele foi conduzido à Central de Atendimento da Polícia Civil, em Araguaína, onde foi autuado por posse irregular de munição.\nA defesa de Jackson Soares Marinho informou que os fatos foram esclarecidos perante a autoridade policial e que o ex-gestor se encontra em liberdade (veja a nota completa abaixo).