Corpo de Clemente Barros está sepultado no Cemitério Jardim da Paz, em Palmas (Divulgação/Prefeitura de Palmas)\nO sepultamento do ex-secretário de Estado do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária (Seagro), Clemente Barros, ocorreu no fim da tarde desta quinta-feira (8) no Cemitério Jardim da Paz, em Palmas. O enterro aconteceu em cerimônia reservada a familiares e amigos, conforme apuração do Jornal do Tocantins com fontes extraoficiais.\nClemente morreu aos 86 anos, na tarde de quarta-feira (7), após ser atropelado enquanto atravessava a Avenida Palmas Brasil, na região sul da capital. Testemunhas relataram à TV Anhanguera que ele foi atingido por um carro e morreu ainda no local do acidente.\nO motorista do veículo, um jovem de 22 anos, permaneceu no local e prestou socorro à vítima. Policiais conduziram o rapaz à Central de Flagrantes para prestar esclarecimentos. Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP), o teste do bafômetro descartou o consumo de álcool e o condutor obteve liberação para responder ao processo em liberdade. A Delegacia de Repressão a Crimes de Trânsito (DRCT) investiga as causas do atropelamento.