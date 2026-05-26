O vereador e ex-secretário de Cultura Zander Fábio (Podemos) foi preso na manhã desta terça-feira (26), em uma igreja de Goiânia. Segundo a TV Anhanguera, ao perceber a movimentação no local, o parlamentar acessou pelo celular o sistema de câmeras de segurança de sua residência e, ao identificar a presença da equipe policial, tentou fugir.\nA assessoria de imprensa de Rogério Cruz, por meio de nota, informou que ex-prefeito "não é investigado na operação deflagrada nesta terça-feira pela Polícia Civil de Goiás. O comunicado acrescentou ainda que Cruz "reafirma sua confiança no trabalho das autoridades para a completa apuração e esclarecimento dos fatos".\nO POPULAR entrou em contato com as assessorias de imprensa do vereador e com o presidente estadual do partido Podemos, deputado federal Glaustin da Fokus, para que possam se manifestar sobre a investigação policial, mas não houve retorno até a última atualização desta reportagem.