Após passar meses foragido, o ex-secretário de Obras de São Valério, Divino Duarte, de 35 anos, se entregou às autoridades nesta quarta-feira (7). O suspeito foi espontaneamente até a sede da Polícia Civil em Gurupi, na região sul do estado, onde havia um mandado de prisão preventiva aberto contra ele pela morte do eletricista Wilson Hermes Almeida Rocha.\nDe acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP-TO), Divino estava acompanhado de um advogado. Ele passou pelos trâmites legais e foi levado para a Unidade Prisional de Gurupi, permanecendo detido à disposição do Judiciário.\nA defesa do ex-secretário declarou que a apresentação ocorreu de forma voluntária e pontuou que "provará sua inocência, confiando nas instituições e no Poder Judiciário do Tocantins".\nServidora será investigada após denúncia de que estudava medicina no Paraguai sem cumprir plantões no TO