Dois ex-servidores foram presos nessa terça-feira (10) suspeitos de fraude na compra de tinta inseticida pela Prefeitura de Goiânia. O contrato investigado, firmado em 2024 entre a então Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social (SEDHS) e uma empresa fornecedora, tem valor de R$ 4,4 milhões. A tinta em questão é usada para combater a dengue.
Visto que os nomes dos suspeitos não foram divulgados, o DAQUI não conseguiu localizar as defesas deles até a última atualização desta reportagem. O nome da empresa também não foi revelado.
Em nota, a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Assistência Social e Direitos Humanos (Semasdh) disse que a operação é referente à gestão anterior e está à disposição para colaborar com as autoridades. Também em nota, o ex-prefeito Rogério Cruz informou que não é parte no processo judicial e, assim, não tem conhecimento do seu conteúdo (leia na íntegra ao final do texto).