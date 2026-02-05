Suspeito preso durante a operação, em Aparecida de Goiânia (Divulgação / Polícia Civil)\nEx-vereador e empresário é preso suspeito de furtar energia para supermercado localizado no Setor Serra Dourada, em Aparecida de Goiânia. Segundo delegado Humberto Teófilo, foi realizada uma operação, em que foi constatado um prejuízo de mais de R$ 20 mil na conta de janeiro. O suspeito identificado como Willian Ludovico foi preso por furto qualificado de energia elétrica, ameaça, desacato e resistência.\nO POPULAR entrou em contato com a defesa do suspeito por mensagem, por volta das 14h52, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem. A Defensoria Pública de Goiás (DPE-GO), informou à reportagem que a audiência de custódia do ex-vereador está agendada para esta quinta-feira (5) às 16h30.